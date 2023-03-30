شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قوانين للترخيص لوزير البترول و30 اقتراح برغبة أمام مجلس النواب الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 4 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن الزيت الخام والغاز.

ويشمل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع) وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

اما رابع مشروع قانون فهو بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.

كما ينظر المجلس ٣٠ تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات بشأن توفير جهاز غازات بالدم بمستشفى النساء والولادة والأطفال (الإيمان القديمة) محافظة أسيوط وتزويد مستشفى البدارى بعدد (4) حضانات وأجهزة تنفس صناعى، تزويد مستشفى البدارى فرع النواورة بوحدة حضانات أطفال – محافظة أسيوط و تشغيل الوحدة الصحية بكفر الجزيرة – أشمنت – والوحدة الصحية بقرية الرياض – مركز ناصر – محافظة بنى سويف و التوزيع الجغرافى العادل لأطباء التكليف والصيادلة وأطباء الأسنانو استكمال تجهيز قسم جراحة القلب والصدر فى مستشفى طامية (قسم قسطرة القلب) – محافظة الفيوم و الموافقة على الحصول على جهاز أشعة مقطعية لمستشفى مشتول السوق المركزى – محافظة الشرقية وإنشاء مبنى للإدارة الصحية بمركز ومدينة المطرية – محافظة الدقهلية و قيام هيئة التنمية الصناعية بإنشاء حاضنة أعمال على المصرف المردوم بقرية ميت عساس- مركز سمنود- محافظة الغربية، لإحياء الصناعات التراثية وبالأخص صناعة الفخار و تركيب ماكينات صرافة للبنك الأهلى وبنك مصر بالوحدة المحلية بمحلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية.

كما تتضمن اقتراحات برغبة بشان تحويل الخط الكهربائى الهوائى إلى كابل أرضى بمدينة المعلمين بمحافظة أسيوط و استكمال منظومة الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط ت رصف وتأهيل طريق قليوب المحطة – مسطرد بمركز قليوب و توصيل الغاز الطبيعى لقرى وتوابع الوحدة المحلية بالمنيرة – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية و التزام شركة طاقة جاز بالمواعيد المقررة لدخول الغاز الطبيعى فى قرية ميت الخولى عبد الله ومدينة الزرقا – مركز الزرقا – محافظة دمياط و عمل لوحة كهرباء بقرية ميت الخولى عبد الله – مركز الزرقا – محافظة دمياط وإقامة محطة رفع صرف صحى ومدرسة إعدادى ووحدة صحية بعزبة الأهالى على أرض أملاك دولة بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية و توسعة مقابر مدينة الفشن شرق النيل – محافظة بنى سويف و تطوير دار مناسبات حى شبرا – المنطقة الشمالية – محافظة القاهرة بالإضافة الى اقتراحات بشأن رصف الطريق الواصل بين قرى حوض الطرفة – شنبارة – أبو نجاح – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية و تركيب شبكة فودافون بكفر سليمان البحرى- مركز كفر سعد- محافظة دمياط و ترميم مسجد العالم المصرى الليث بن سعد بمنطقة الإمام الشافعى- محافظة القاهرة و ضم مسجد الرحمن حمدية بقرية المطيعة مركز أسيوط- محافظة أسيوط إلى وزارة الأوقاف و استقطاع مساحة 2000 متر من أرض حديقة سوق روض الفرج وهى ملك هيئة الأوقاف لصالح وزارة الشباب والرياضة لتوسعة مركز شباب الثورة الحضرى و تخصيص قطعة أرض تابعة لوقف أحمد باشا البدراوى بمدينة سمنود لإنشاء مدرسة يابانية، وأخرى لغات غير مستغلة وتحت وضع يد إدارة أوقاف منطقة المحلة- محافظة الغربيةو إنشاء مكتب بريد بمدينة شبراخيت- محافظة البحيرة و إطلاق إسم الشهيدة - ملك محمد محمد - على مدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة – محافظة الجيزة و سحب تراخيص أرض ملاعب عبد القادر من وزارة الشباب والرياضة وتخصيصها لعمل مجمع تعليمى ومبنى خدمى – محافظة الإسكندرية.

وتطوير وتنجيل الملعب الكبير بمركز شباب قرية شبراباص – مركز شبين الكوم – محافظة و إنشاء مركز شباب جديد بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد – محافظة بورسعيدو توفير الأجهزة الرياضية اللازمة لصالة الألعاب الرياضية بمركز شباب الصعايدة – محافظة الأقصر.