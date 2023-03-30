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الكشف عن "خطوات عسكرية" بين الصين وروسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال تان كي فه، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إن البلدين سيتعاونان في تنفيذ مبادرات أمنية عالمية.

وأضاف تان أن البلدين سيعملان على تعزيز الثقة العسكرية وحماية الإنصاف والعدالة الدوليين بشكل مشترك.


وأشار تان إلى إن الطرفين سيعملان أيضا على تنظيم دوريات بحرية وجوية وتدريبات مشتركة.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا، في الآونة الأخيرة، والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين، وهي زيارة نددت بها الولايات المتحدة.

وحذرت واشنطن مرارا من مغبة أن تقدم الصين دعما عسكريا لروسيا التي أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في فبراير 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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