شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز التعريفات بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضى، على مشروع قانون ، تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).

وفيما يلى نستعرض أبرز التعريفات الوارد بمشروع القانون.

الحيوانات الخطرة : الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الاذى أو الضرر بالانسان والحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول المرفقة بهذا القانون.

حائز الحيوان: الشخص القلبيمي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت.

التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لأخر.

الإكثار / الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.

الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي هانز، ويوجد في موقع ما معتمدًا على ذاته.

الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه.

الكلاب: الكلاب غير الخطرة التي يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.

السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية.

مصطحب الكلب:كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن ايوائه ولو لم يكن مالكا له.

المتنزهات الحيوانية: وهى حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى ببيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.