انت الان تتابع خبر واسط.. القبض على اربعة متهمين بتجارة وتعاطي المخــدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وحسب التوجيهات المستمرة لقائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد في ملاحقة مروجي ومتعـ ـاطي المخـدرات، تمكنت مفارز المديرية من خلال الممارسات المستمرة في أقضية ونواحي المحافظـة من إلقاء القبض على اربعة متهمين بتجارة وتعاطي المخــدرات".واضافت انه " تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨ و٣٢ مخدرات) ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".