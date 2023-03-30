انت الان تتابع خبر بداية الموسم المقبل.. تغيير شعار الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيبدأ التغيير الموسم المقبل، وسيشهد التغيير زيادة حجم الخط الخاص بأرقام اللاعبين، واستخدام خط جديد في كتابة الأرقام يزيد من درجة وضوحها من مسافة بعيدة، وإجبار الأندية على استخدام ألوان محددة لهذه الخطوط.كما سيتم استخدام تصميم جديد لشعار رمز الأسد الخاص بالدوري الإنجليزي، كما سيظهر التصميم الجديد على قمصان اللاعبين.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 69 نقطة من 28 مباراة مقابل 61 نقطة لمانشستر سيتي من 27 مباراة و50 نقطة لمانشستر يونايتد من 26 مباراة ويحتل توتنهام المركز الرابع وحصد 49 نقطة من 28 مباراة ويتبعد نيوكاسل وحصد 47 نقطة من 26 مباراة.

ومانشستر يونايتد أكثر نادٍ تتويجٍا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 20 لقبا ثم 19 لليفربول و13 لآرسنال و9 لإيفرتون و8 لمانشستر سيتي.