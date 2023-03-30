انت الان تتابع خبر صلاح بالمركز الرابع.. قائمة باللاعبين الاعلى اجرا في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فرض محمد صلاح نفسه بقوة، ليكون واحدا من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عودته إلى إنجلترا من بوابة ليفربول عام 2017، حيث فاز بالعديد من الجوائز الفردية أبرزها هداف المسابقة 3 مرات.

وفي صيف العام الماضي، كافأ نادي ليفربول نجمه المصري محمد بتوقيع عقد جديد، ومنحه راتبا هو الأعلى بين نجوم الفريق.



وبناء عليه، بات محمد صلاح (30 عاما) واحدا من أصحاب أعلى رواتب بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلى 5 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

وفي تقريرها السنوي، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أعلى الرواتب بين نجوم الدوري الإنجليزي، حيث تواجد محمد صلاح في المركز الرابع.

يتصدر القائمة البلجيكي، كيفين دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي، براتب أسبوعي قدره 425 ألف جنيه استرليني، خلفه المهاجم النرويغي إيرلينغ هالاند بـ402.250 ألف استرليني.

ويتساوي هالاند مع الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن "صلاح يتقاضى 373.750 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، متساويا مع جادون سانشو، لاعب وسط مانشستر يونايتد".

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت أن "عقد هالاند يتضمن حوافز مالية إضافية، تجعله الأعلى بين نجوم الدوري الإنجليزي، وتقفز براتبه الأسبوعي إلى 865 ألف استرليني".

ويلمع المهاجم النرويجي الشاب بقميص السيتي هذا الموسم، حيث سجل 39 هدفا بقميص الفريق الإنجليزي منذ انضمامه في صيف العام الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

لكن تبقى المفارقة الأكبر في تواجد جادون سانشو بهذه القائمة الذهبية، رغم أنه لا يعد من الركائز الأساسية للمدرب إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

فالجناح الإنجليزي الشاب، شارك في 14 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف مقابل تمريرة حاسمة.

