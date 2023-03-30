انت الان تتابع خبر القبض على مدير التسجيل العقاري في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم القاء القبض على مدير التسجيل العقاري وبعض موظفي المديرية والبالغ عددهم ٥ موظفين في الانبار من خلال موافقات قضائية رسمية ".

واضاف: "تم ضبط بداخل دورهم معاملات تخص نقل ملكية وحاسبات ومشخلات ذهبية ومبالغ مالية داخل بيوتهم وتم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى القوة اعلاه المتمثلة بالهيئة العامة للنزاهة".

