شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى اجتماعاً موسعاً لأعضاء اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى ورؤساء الشركات التابعة ومسئولى قطاعات الأمن بالوزارة وممثلى كافة الأجهزة الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولى، وذلك لاستعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة من سلطه الطيران المدنى المصري والتى استمرت أعمالها على مدار أسبوعين لتقييم تجربة سفر الركاب والعمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وجعل تجربة سفرهم عبر المطارات المصرية أكثر سهولة ويسر، بالإضافة إلى متابعة كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بمطار القاهرة الدولى وكافة المطارات المصرية السياحية تزامنا مع إنطلاق موسم العمرة وزيادة حركة الركاب خلال عطلات أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وفى بداية الاجتماع أشاد وزير الطيران بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية حيث وجه الشكر والتقدير لجميع الاجهزة المعاونة على ما يبذلونه من مجهودات كبيرة ودور فعال من خلال التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع جميع الأجهزة المختصة وكافة الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية بجميع المطارات المصرية ووفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى " الايكاو ".

هذا وقد أكد الفريق عباس أن وزارة الطيران المدنى وكافة شركاتها وهيئاتها التابعة تسعى لبذل المزيد من الجهود في مختلف القطاعات لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وكذلك العمل على تطوير المنظومة الأمنية بشكل دائم ومستمر لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات المصرية بما يليق باسم ومكانه مصر الدولية بين دول العالم.

وشدد حلمى على أهمية تنمية قدرات العنصر البشري داخل قطاع الطيران المدنى ورفع كفاءته من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيليه متخصصة فى مختلف المجالات وطبقا للمعايير الموصي بها دوليا على أن يتم تجديد هذه الدورات بشكل دورى.

جدير بالذكر أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار سلسة الاجتماعات الدورية التى تعقدها وزارة الطيران المدنى لمتابعة تطبيق خطط التأمين والسلامة بالمطارات المصرية والإجراءات التى تتخذها أجهزة وشركات الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية المختلفة والتى ترتكز على أهمية تطبيق تلك الاجراءات الامنية بكل دقة وسلاسة وإنهاء إجراءات السفر والوصول بسهولة وأمان مع تقليل وقت الانتظار خلال أوقات الذروة بما يسهم فى زيادة رضاء العملاء وتحسين تجربة سفرهم عبر المطارات المصرية من و إلى وجهاتهم المختلفة حول العالم .