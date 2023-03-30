شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: توسيع قاعدة المشاركة خطوة جادة لبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، و مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مرحبا بانضمام رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطنى.

وأكد مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، أن انضمام هؤلاء القيادات والرموز الفكرية والسياسية والحقوقية سيضيفون مزيدا من الإثراء للحوار، خاصة وان الجميع مدعو للمشاركة فى الحوار الوطنى ويحظى بدعم غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى أن اقتراب موعد بدء جلسات الحوار الوطني يعكس وعي القيادة السياسية وحرصها على إثراء الحياة السياسية والحزبية للنهوض بالدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار مقرر لجنة الزراعة، إلى أن الحوار الوطني تفاعلي جاد ونجاحه مسؤولية مشتركة لينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والظروف المتاحة، وليس مجرد عملية إجرائية، مؤكدا أن مشاركة الجميع تأكيد على إعلاء المصلحة العامة، خاصة فى ظل الحرص الشديد على تهيئة المناخ لاستيعاب كافة الآراء وتضمينها من خلال مائدة واحدة تتسع للجميع.

الجدير بالذكر أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات.