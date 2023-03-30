شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى يعلن اتخاذ الإجراءات لإقامة مكتب بريد متطور بالهضبة الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن اتخاذ الإجراءات للتنفيذ لإقامة مكتب بريد متطور "خدمات بريدية -خدمات التوثيق للشهر العقاري" بمنطقة الهضبة الوسطى داخل مركز شباب النور بالمقطم.

وأضاف أكمل نجاتى أنه تقدم بطلب لإقامة مكتب بريد متطور (خدمات بريدية -خدمات التوثيق للشهر العقاري ) بمنطقة الهضبة الوسطى داخل مركز شباب النور، وأنه قام بتفقد المساحة المقترحة من الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برفقة محفوظ حامد عضو التنسيقية ومسؤول التواصل السياسي وبحضور الكابتن هشام أبو العلا مدير مركز شباب النور .

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .