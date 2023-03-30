شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: انضمام رموز وقيادات من جميع الأطياف للحوار الوطنى تأكيد واضح على جدية الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الإصلاح والنهضة بانضمام العديد من الرموز والقيادات السياسية والفنية والفكرية للجان المختلفة في الحوار الوطني.

وثمن الحزب حرص أمانة الحوار على أن يمثل المنضمين كافة الأطياف السياسية الوطنية دون إقصاء.

ويؤكد الحزب أنه لابد من التركيز في المرحلة المقبلة على سرعة انعقاد الجلسات في موعدها الذي حددته أمانة الحوار من أجل الوصول إلى مخرجات عملية تؤثر في حياة المواطن بشكل عاجل كضمانة لفاعلية وجدية الحوار.

وكان حزب الإصلاح والنهضة قد تقدم برؤية متكاملة ضمت تقديرا للموقف وتوصيات وآليات تنفيذية في الملفات التسعة عشر ضمن محاور الحوار الثلاث، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.