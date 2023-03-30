شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بحزب مصر الحديثة: الحوار الوطنى يرفع شعار مشاركة الجميع لبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، وعضو حزب مصر الحديثة، إن الحوار الوطنى يضمن مشاركة حقيقة لكافة فئات المجتمع المصرى، وجميع الشرائح مشاركة فى الحوار الذى يُعد فرصة تاريخية حقيقة لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

وأشاد عضو حزب مصر الحديثة، بإعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، مشاركة كل أطياف المجتمع المصرى و رموزها وقياداتها بمختلف المجالات فى الحوار، وأنه تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، مع مجموعات من الرموز والقيادات السياسية والفكرية والحقوقية والفنية ، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب:" هذه الخطوة تأكيد على أن الحوار الوطنى خطوة جادة نحو بناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع دون إقصاء لأحد، خاصة وأن المصلحة العامة هى السائدة وأن الجميع يلقي أفكاره ومقترحاته وآراءه ونصب عينيه المصلحة العامة، وهذا اتضح من خلال حالة التوافق الكبيرة ولغة الحوار الراقية بين جميع الفئات ومختلف التيارات المشاركة فى الحوار الوطنى.