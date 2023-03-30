شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الكيلانى: الحوار الوطنى سيحدد شكل الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الصحفي والناقد مصطفي الكيلانى، أن انضمامه للجان الحوار الوطنى شرف كبير، معربا عن سعادته كونه وسط نخبة وكوكبة من أهم المفكرين والمثقفين ورموز الفكر في المتجمع المصري.

وأضاف مصطفي الكيلاني لـ"الخليج 365"، أنه سعيد بالأمر ويتمني أن يكون له دور مؤثر ومشاركة مهمة في الحوار الوطني الذي سيحدد شكل الجمهورية الجديدة.

وأشار مصطفي الكيلاني إلى أن انضمام عدد من الأسماء والرموز الفكرية والثقافية والحزبية للحوار الوطنى مهم ويوضح أن الدولة تأخذ خطوات جادة نحو تطوير العديد من المسارات الكبيرة التي تعمل عليها في الفترة المقبلة، وهو ما يجعلنا نتفاؤل بمستقبل افضل.

وأوضح مصطفي الكيلانى أن ملفات الصحافة والثقافة والفن ستكون في أولوية المناقشات ودعم السينما والقوة الناعمة، خاصة وأننا نحتاج لاستغلال قوانا الناعمة ودعمها لأنها تربط مصر بالوطن العربى.