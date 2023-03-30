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مصطفى الكيلانى: الحوار الوطنى سيحدد شكل الجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الصحفي والناقد مصطفي الكيلانى، أن انضمامه للجان الحوار الوطنى شرف كبير، معربا عن سعادته كونه وسط نخبة وكوكبة من أهم المفكرين والمثقفين ورموز الفكر في المتجمع المصري.

 

وأضاف مصطفي الكيلاني لـ"الخليج 365"، أنه سعيد بالأمر ويتمني أن يكون له دور مؤثر ومشاركة مهمة في الحوار الوطني الذي سيحدد شكل الجمهورية الجديدة.

 

وأشار مصطفي الكيلاني إلى أن انضمام عدد من الأسماء والرموز الفكرية والثقافية والحزبية للحوار الوطنى مهم ويوضح أن الدولة تأخذ خطوات جادة نحو تطوير العديد من المسارات الكبيرة التي تعمل عليها في الفترة المقبلة، وهو ما يجعلنا نتفاؤل بمستقبل افضل. 

 

وأوضح مصطفي الكيلانى أن ملفات الصحافة والثقافة والفن ستكون في أولوية المناقشات ودعم السينما والقوة الناعمة، خاصة وأننا نحتاج لاستغلال قوانا الناعمة ودعمها لأنها تربط مصر بالوطن العربى.

 

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، قد أعلن أنه فى إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على مشاركة كل أطياف المجتمع المصرى ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات فى الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، مع مجموعات من الرموز والقيادات.

 

وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية ، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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