شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": الحوار الوطنى يمثل جميع فئات المجتمع وفرصة تاريخية للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يعد فرصة تاريخية بمشاركة كل فئات المجتمع المصرى، مؤكدة أن مخرجات الحوار الوطنى ستنتقل لكل شارع ولكل مدينة و لكل حي وقرية.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، مع مجموعات من الرموز والقيادات، خطوة تعكس الحرص على مشاركة كافة فئات المجتمع فى الحوار الوطنى لتحقيق الأهداف المنشودة وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية بما سيعود بالفائدة على الحياة السياسية والحزبية.

وأشارت رشاد إلى أن الحوار الوطنى فرصة للجميع للمشاركة وإبداء الرأى، وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف المصريين لضمان الوصول المتكافئ وتمثيل جميع فئات الوطن فى الحوار المجتمعي، والتعرف على مشاكل المواطنين ومطالبهم.