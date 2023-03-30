شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم زيارة للمشروعات القومية بالمنصورة الجديدة ويوزع هدايا على الأطفال بقرية الحصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حزب مستقبل وطن، زيارات للشباب للتعرف علي المشروعات القومية العملاقة التي تمثل إنجازات مصرية حقيقة وهامة علي أرض الواقع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاءت زيارة وفداً من شباب الحزب لبعض المشروعات فى مدينة المنصورة الجديدة، وذلك للتعرف علي التحديث والتطوير اللازم للمستقبل، والذى أنشئت من أجله المدن الحديثة.

كما نظم الحزب زيارة لقرية الحصص، بمركز شربين، احد القري المستفيدة من مبادرة حياة كريمة، ووزع شباب الحزب الهدايا علي الأطفال والمواد الغذائية على الأسر الأولي بالرعاية.