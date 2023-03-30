شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": المتحدة جندى مجهول فى معركة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأكد "عدلي " أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمكنت من خلال الأعمال الهادفة التي قدمتها خلال الفترة القصيرة الماضية من الحصول على ثقة المشاهد المصري والعربي، والتي أثبتت أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التي تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة التي تنتشر من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، على أن المتحدة ضربت نموذجاً رائداً في إعادة الفن لدوره المهم في تنوير العقول والمشاركة بقوة في معركة الوعي بمحاربة الفكر بالفكر، لمخاطبة المواطن البسيط بتغيير حقيقة المحتوى المقدم له ليكون هادف وناقل للقيم والسلوك التي تساهم في بناء المجتمع وإحياء تراثنا الثقافي.