شكرا لقرائتكم خبر عن قانونا تنظيم هيئة الأرصاد الجوية والتوقيت الصيفى أمام النواب الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسة الأحد تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحليـة، الشـئون الدسـتورية والتشـريعية، والاتصـالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقيـة المسـاعدة بين الولايات المتحـدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022

ويحدد المجلس خلال الجلسة أيضا موعد مناقشة ٦طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة نحو ععد من القضايا مثل الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المستشفيات وتدريب العاملين بالقطاع الطبي ومستقبل المنطقة الحرة ببورسعيد والرقابة على الشركات التي تقوم بإقراض السيدات والاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتدريب وتثقيف العاملين بالقطاع السياحي رعاية شئون المصريين بالخارج.

و ينظر المجلس خلال الجلسة تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقـة إقـرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقيـة منحـة المسـاعدة بين حكومـة جمهوريـة مصـر العربيـة وحكومـة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(تايب)، الموقـع فـي القاهرة بتاريخ 27/9/2022، والصادربـه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 وطريقـة إقــرار الموافقـة علـى التعديل الثالث لاتفاقيـة منحـة

المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023.