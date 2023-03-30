شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" مهنئا الرئيس السيسى بالعاشر من رمضان: ردت الكرامة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

جاء فيها: باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم بالتهنئة بذكرى انتصار العاشر من رمضان، تلك الملحمة الخالدة التى سطرت ذكراها قواتُنا المسلحة الباسلة حين رُدت الكرامة للمصريين وللعرب، وعبرت خط بارليف المنيع، واستردت الأرض المغتصبة، لنظل نجنى ثمارها؛ من سلام الأبطال المنتصرين، إلى نهضة شاملة على أرض الفيروز، بدأتموها فخامتكم بعد عقود، لتمتد لربوع البلاد فى كل مجال، فآتت هذه النهضة أُكُلَها اذ خففت من آثار الأزمات العالمية الطاحنة وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: "التحية واجبة لرجال القوات المسلحة، قادة، وضباط، وأفراد، وجنوداً، ولكل الشعب المصرى الذي يقف صفاً واحداً خلفكم، وقلباً واحداً معكم".

داعين المولى عزَ وجل أن يحفظ مصرنا الغالية بلد الأمن والأمان، وأن يجعل أيامنا كلها نصراً وعزاً ورخاء