شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صقر غباش يهنئ القيادات الجديدة في الإمارات وأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس الدولة، مشيدًا بجهوده الكبيرة في مسيرة دولة الإمارات والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وهنأ رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في دعم جهود حاكم أبوظبي والمساهمة في الارتقاء بها وتعزيز منجزاتها.



وأعرب صقر غباش عن خالص تهانيه للشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه وليًا للعهد في إمارة أبوظبي، راجيًا له التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بإمارة أبوظبي إلى مراتب متقدمة في كافة المجالات، وتحقيق المزيد من الازدهار.