شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذياب بن زايد يهنئ القيادات الجديدة في الإمارات وأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن القرارات الوطنية والتعيينات القيادية الجديدة التي أصدرها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي امتداد لمسيرة مباركة بدأها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتأكيد لفرادة النموذج القيادي الذي يقدمه.

وهنأ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، الشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالثقة الغالية من رئيس الدولة، والتكليف السامي، وهنأ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتعينه نائبًا لرئيس الدولة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتعينهما نائبين لحاكم أبوظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتعيينه وليًا للعهد في إمارة أبوظبي، رئيسًا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سائلًا المولى عز وجل أن يسدد خطاهم، وأن يوفقهم في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.