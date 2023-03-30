شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تؤكد أهمية البينة التحتية المستدامة في اجتماعات مجموعة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البنية التحتية لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين والذي عقد تحت رئاسة الهند للمجموعة، يومي 28 و29 مارس (آذار) الجاري في مدينة فيساخاباتنام الهندية.

وناقش الاجتماع آخر تطورات خطة عمل مجموعة عمل البنية التحتية، وأولويات المجموعة في 2023، وضم فريق الإمارات في الاجتماع رئيس قسم السياسات واللوائح والإجراءات آمنة حسن الشامسي، ورئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية أسماء محمد الزرعوني.



وسلط الوفد الضوء على أهمية تضمين المبادرات الحضرية بهدف تعزيز المرونة الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الحالية بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.



وعن تمويل مدن المستقبل، أكد الفريق الحاجة إلى تطوير أطر توجيه الابتكار وإدارة المخاطر عند زيادة رأس المال للمشاريع الحضرية، وضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في بناء مشاريع بنية تحتية مستدامة مع الأخذ باحتياجات السكان لضمان تنمية فعّالة ومؤثرة على مستوى الهيئات الحكومية المحلية.