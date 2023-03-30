شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة الذكرى 47 ليوم الأرض الفلسطيني الذي يوافق 30 مارس من كل عام.

وحث البيان على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة تطلعاته وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حث على الزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل من أجل التوصل لحل شامل وعادل قائم على دولتين "وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة و"مبادرة السالم العربية".

وجدد البيان تأكيد دعم الجامعة العربية الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..داعيا كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني.