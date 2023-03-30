شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يتابع رفع مستوى الإنارة بطريق المحمودية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع النائب محمد اسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفع مستوى الانارة وتركيب الكشافات بشارع الترعة المردومة وطريق المحمودية بمحافظة الاسكندرية.

كان النائب محمد إسماعيل تقدم بناء على طلبات الأهالى خلال الزيارات الميدانية بطلب احاطة لرئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بسبب ضعف مستوى الإنارة، بالإضافة إلى عدم صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة المتواجدة بمناطق قرية اببس الأولى والموظفين وسكينه ومناطق عزبة سلام وشارع الترعة المردومة ومناطق قبلي محور المحمودية التابعة لحى شرق بمحافظة الإسكندرية مما يتسبب بحوادث مرورية وكذلك تعرض حياة المواطنين إلى الخطر، ومع قيام محافظة الإسكندرية لعمل إحلال وتجديد بأعمدة الإنارة بشارع الجيش ( الكورنيش ) معه وجب إعادة استخدام الكشافات والأعمدة الصالحة للاستخدام لخدمه أهالينا بالشوارع والمناطق المحرومة.

كما تم مناقشة طلب الاحاطه ب"محلية النواب" واصدر محافظ الإسكندرية تعليمات بتنفيذ الطلب والبدء في اعمال الإنارة لخدمة أهالينا في المناطق المذكورة، حيث تم تركيب الكشافات على طريق المحمودية من اول جامعة فاروس الى نقطة الحجر وأمام أحمد مرعي وكوبري المطار، كما تم تركيب الكشافات بكباري المشاه من اول ابو سليمان وحتى نقطة الحجر، والجدير بالذكر انه قد تم الانتهاء من منطقة مقابر قرية أبيس و عزبة سكينة وجارى الانتهاء من باقى مناطق الرمل تباعا.