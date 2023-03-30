شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمطارات" تعلن الفائز بقرعة الحج لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة للمطارات نتيجة قرعةً الحج لهذا العام، والتى تقدم لها 18 من العاملين بالشركة وقد أسفرت القرعة عن فوز نبيل على أحمد من إدارة الأمن.

وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية قد حضر عملية إجراء القرعة التى أقيمت بمقر الشركة القابضة قرعة الحج لعام 1444هـ/2023 م للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران وشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية.

وتقدم لقرعة الحج هذا العام 18 من العاملين بالشركات المذكورة ممن تعدت أعمارهم 55 عاماً، وانطبقت عليهم شروط التقدم، وفاز بالقرعة نبيل علي أحمد علي من إدارة الأمن، كما تم اختيار 2 مرشح احتياطى وهنأ المهندس محمد سعيد محروس الفائزين، متمنياً لهم حجاً مبرورا و ذنباً مغفوراً.