شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا: مشاركة النواب بوضع الخطة الاستثمارية للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب على بدوى، طلب الإحاطة الخاص بعدم إعادة الشيء لأصله ورصف الطرق الداخلية بقرى محافظة المنيا، وكذلك الطرق الرئيسية التي تربط القرى ببعضها بالرغم من انتهاء تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي وخاصة قريتي صفط الخمار، وصف الشرقية، فضلاً عن تمسك الجهات المعنية بعدم تنفيذ أية أعمال إلا بعد إدراج مركز المنيا بمبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بعدد المطالب بمحافظة المنيا.

وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تهيئة الطرق بين القرى لحين رصفها بشكل نهائى ضمن مبادرة " حياة كريمة" وذلك لتسهيل الحصول على الخدمة للمواطنين وتيسير الانتقال من وإلى القرى وفى نفس الوقت لعدم رصف وتكسير مرة أخرى لحين الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات للقرى.

واقترح النائب على بدوى، مقدم طلب الإحاطة أن يتم عمل رصف مبدئي للطرق بالحجر لتهيئتها للسير .

وأعلن الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، عن تنفيذ أعمال " دك" للطرق لتسهيل عملية السير.

وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشاركة النواب فى وضع الخطة الإستثمارية للمحافظات وذلك للوقوف على ما سيتم وضعه من مشروعات.

وعلق الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، قائلا:" لن يتم وضع خطة استثمارية سواء للمحافظة أو ديوان عام المحافظة سوى بعد مشاركة النواب ومناقشتهم فيها بالكامل واقرارها بعد مناقشتها مع نواب المحافظة".