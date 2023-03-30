انت الان تتابع خبر توضيح رسمي من البحرين بشأن استدعاء القائم بالأعمال العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية محمد عيسى العباسي إن "استدعاء القائم بالأعمال "لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين".

وأشار إلى ان مخالفات القائم بالأعمال العراقي المتكررة للأعراف الدبلوماسية تتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة، مؤكداً رفض مملكة البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول".



وأشاد العباسي بقرار وزير الخارجية العراقي بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المملكة إلى وزارة الخارجية في بغداد. وأعرب عن تقدير مملكة البحرين لهذه الخطوة.

وكان القائم بالأعمال العراقي قد قال أن استدعاءه مرتبط بجهوده من أجل تشغيل خط الطيران بين البلدين بالتنسيق مع وزارة النقل البحرينية.