شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المركز الوطني للزلازل في سوريا يعلن تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة منذ صباح أمس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة منذ صباح أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وقال المركز، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم، إن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 9 هزات في لواء اسكندرون، وهزة شمال لبنان، و10 هزات في تركيا".

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.8 و3.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 72.8كم.

