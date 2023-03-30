شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دور رقابي وتنموي واستشاري يقوم به المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسومًا بإعادة تشكيله.

القرار أصدره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، ليكون برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ونصّ المرسوم على أن يكون المجلس بعضوية كل من الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بمجلس الشؤون الاستراتيجية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية بمجلس الشؤون الاستراتيجية.

كما يشمل جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية بمجلس الشؤون الاستراتيجية، والدكتور مغيير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة.

إضافة إلى محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومنصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة وأحمد تميم هشام الكتاب رئيس دائرة الإسناد الحكومي.



يعد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، السلطة التنفيذية المحلية للإمارة، ويقوم بمعاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته من خلال جلسات تعقد دوريا لرسم السياسة العامة للإمارة.

كما يسهم المجلس في وضع خطط التنمية والإشراف على تنفيذها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها للحاكم.

ويقوم المجلس التنفيذي بالدور الرقابي على التقدم المحرز في المشاريع التي تتم تحت الإشراف الحكومي، فضلًا عن تطوير الخدمات، ورفع مستوى الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأعضاء المجلس التنفيذي هم رؤساء الدوائر والجهات الحكومية في أبوظبي، بالإضافة إلى أعضاء مُعيَّنين من قبل حاكم الإمارة.

ويضم المجلس التنفيذي المجلس الوطني الاستشاري المحلي المكون من 60 عضوا يمثلون القبائل الرئيسية في الإمارة.