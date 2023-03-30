انت الان تتابع خبر ماركا: ريال مدريد لن يقوم بصفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدثت الصحيفة عن تطورات العلاقة بين إدارة ريال مدريد والنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في ظل الأخبار الأخيرة عن رغبته في الرحيل وعودة الشائعات حول رغبة الفريق الإسباني بالتعاقد معه.وحسب الصحيفة فموقف إدارة ريال مدريد لم يتغير حيث لا توجد مفاوضات مع إدارة اللاعب ولا تفكر في التفاوض مع باريس سان جيرمان حول كيليان مبابي.

وحسب ماركا، تعتقد إدارة ريال مدريد أن خروج أخبار رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان أمر غريب إذ تصل كل الأخبار إلى مكاتب النادي من عائلته والمقربين منه لكن النادي لا يصدقها ويعتبرها تفتقد للمصداقية.

كان ريال مدريد تحرك لضم كيليان مبابي الصيف الماضي بعد إعلان اللاعب رغبته الرحيل من باريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع ويجدد عقده بمبلغ ضخم.

*مشكلة المهاجم

وبالنسبة لمشكلة قلب الهجوم أكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تفضل تصعيد الشاب الأوروغوياني الفارو رودريغيز للفريق الأول بجانب تواجد الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي رودريغو الذي يمكنه شغل مركز قلب الهجوم وقام بذلك فعلا خلال الموسم الحالي.

وقد يتغير موقف الإدارة من التعاقد مع مهاجم في حال قرر كريم بنزيما الرحيل الصيف المقبل، وقبول العرض الخيالي المطروح من الدوري السعودي والذي يفكر فيه اللاعب حاليًّا، إذ تشير تقارير لإمكانية قبوله والالتحاق بزميله السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتلقى كل من ناتشو وتوني كروس وكريم بنزيما وماركو أسينسيو الضوء الأخضر من إدارة ريال مدريد لتجديد عقودهم والاستمرار في الموسم المقبل، فيما لا زالت الإدارة لم تحسم موقف داني سيبايوس ولوكا مودريتش اللذين ينتهي عقدهما الصيف المقبل.