انت الان تتابع خبر بعد 5 ايام من الامطار.. مشاهد "مأساوية" من الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "بعض اهالي محافظة الديوانية تركوا منازلهم بعد غرقها بمياه الامطار، ويطالبون بتوفير جهود اضافية لرفع مياه الامطار في مناطق السمك وحي رمضان قرب محطة القطار في المحافظة".وشهدت محافظة الديوانية، الاحد الماضي، امطاراً غزيرة في مناطق مختلفة، ادت الى غرق أغلب المنازل الشوارع.