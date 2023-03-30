انت الان تتابع خبر اضراب وتظاهرات.. ماذا يحصل في وزارة المالية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، أن "موظفي وزارة المالية تظاهروا داخل الوزارة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٣١٥٠ الذي ينص على تخفيض المخصصات المالية لموظفي الوزارة اعلاه".

وأضاف، أن " موظفي وزارة المالية أعلنوا اضرابهم والتظاهر داخل مقر الوزارة، وسط انتشار امني كثيف لقوات الجيش".



وأشار الى، أن "وزيرة المالية، طيف سامي، التقت بمتظاهرين بعد ذلك للوقوف على طلباتهم".