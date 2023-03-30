شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يثمن قرار الرئيس السيسى بتخصيص مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن تخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة قوائم الانتظار الحرجة خطوة هامة من الدولة المصرية للمساعدة فى إنهاء قوائم الانتظار خاصة فى ظل نقص المستلزمات الطبية فى بعض المستشفيات الأمر الذى أدى إلى زيادة قوائم الانتظار مؤخرا، لافتا إلى أن توجيه الرئيس السيسى بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة جاء فى توقيت صحيح للغاية للمساعدة فى إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف الجندى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بملف الصحة، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت على هذا القطاع فى مصر، نظرا لزيادة أسعار المستلزمات الطبية، إلا أن الدولة تتدخل دائما لمساعدة غير القادرين، لافتا إلى أن كثير من النواب طالبوا خلال الفترة الأخيرة بحل أزمة قوائم الانتظار، كما أن العامل الرئيسي فى الأزمة داخل المستشفيات كان بسبب نقص المستلزمات الطبية.

وكرر عضو مجلس الشيوخ مطالبته للحكومة ممثلى فى وزارتى الصحة والتعليم العالى بحل أزمة المستشفيات الجامعية فى مصر لتسمح باستقبال عدد أكبر من الحالات والقضاء على قوائم الانتظار خاصة فى المحافظات المختلفة ومنها محافظة الغربية كما طالب بدعم المستشفى الجامعى بطنطا بالمستلزمات الطبية حتى يتمكن من استقبال أكبر عدد من الحالات والقضاء على قوائم الانتظار.