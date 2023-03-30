انت الان تتابع خبر تقرير مفصل عن طقس العراق خلال الايام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365،، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر بين الحين والاخر ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشرقية ، ودرجات الحرارة ستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خاصة في اقسامها الشرقية تكون رعدية احياناً مع فرصة لتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي لبلاد".

وتابع أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم لبلاد".