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الجيش الأمريكي: اصطدام مروحيتين عسكريتين فوق ولاية كنتاكي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: "حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي"، مضيفة: "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم".
من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى "تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات".
وأضاف في بيان إن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعا، "سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها، أرجوكم صلوا من أجل كل المتضررين".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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