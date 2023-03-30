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اعتقال متهم بحوزته 7 كغم من المخدرات في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل في قوات الحدود وشعبة استخبارات الامرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته كميات كبيرة من المخدرات نوع كرستال تقدر ب (7) كيلو غم، مع مبلغ مالي، ضمن قاطع مسؤولية امرية حدود السواحل في البصرة".

وأضافت: "جرى تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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