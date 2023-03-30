تهانِ عربية بالتعيينات القيادية بدولة الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تهانِ خليجية وعربية للإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة في الدولة، مغلفة بأمنيات صادقة بأن تكون دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم.

والأربعاء، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وإضافة إلى هذا القرار، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي 4 مراسيم أميرية، تضمنت تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في إمارة أبوظبي، وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسته.

كما تضمن المرسومان الآخران تعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي.

تهنئة بحرينية

وبعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة.

وأعرب عن خالص تهانيه وتمنياته لرئيس دولة الإمارات بموفور الصحة والسعادة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة، لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات الشقيق من رفعة وتطور في ظل قيادته الحكيمة.

وأعرب عن تمنياته للمعينين في تلك المناصب دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات وشعبها.

كما هنأ عاهل البحرين ولي عهد أبوظبي بتعيينه، متمنيا له كل التوفيق لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه وازدهاره.

كذلك بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأجرى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعرب خلاله عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته له بالتوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في ازدهاره ونمائه، ولدولة الإمارات العربية المتحدة كل ما تصبو إليه من تطورٍ وتقدم.

ونوه ولي عهد البحرين بما يربط بلاده والإمارات الشقيقة من علاقاتٍ راسخة تحظى بكل الرعاية والاهتمام من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يعود بالخير والنفع على الجميع.



ومن قطر، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.



ودعا أمير قطر الله تعالى أن تكون هذه التعيينات دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم في البلاد، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للشيخ تميم بن حمد لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا لدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيدًا من التقدم والنماء.



في السياق نفسه، هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة صدور قرار بتعيينه نائبًا لرئيس دولة الإمارات إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما هنأ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تعيينه وليًا للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الخالصة لهم بالتوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات، والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

كما أعرب عن أمانيه أن يسدد الله خطاهم في أداء مهامهم وأعمالهم ومواصلة مسيرة التنمية، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.



وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، 5 قرارات ومراسيم تاريخية تضمنت تعيينات قيادية جديدة بالدولة وإمارة أبوظبي.

بموجب تلك القرارات والمراسيم تم تعيين 3 نواب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أحدهما نائبا له بصفته رئيس الدولة، ونائبين له بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي.

إضافة إلى تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في إمارة أبوظبي وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسته، خلفا لوالده رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ليصبح خير خلف لخير سلف ويكمل مسيرة تنمية الإمارة.

خطوات واضحة تعزز مسيرة الاستقرار والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي عاصمة الدولة الاتحادية بشكل خاص.

قرارات تحمل أهمية خاصة كونها تتزامن مع اقتراب موعد الذكرى الأولى لتولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد رئاسته لدولة الإمارات العربية المتحدة في 14 مايو/أيار القادم.

قرارات ومراسيم تضع قواعد وأسس النهوض بمستقبل سبق وأن أكدت القيادة الإماراتية أنه سيكون "أفضل وأكثر إشراقا وعزة".

وتعكس القرارات أيضا الثقة الكبيرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في أداء المهام والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة ازدهار وتنمية الدولة التي كانوا شركاء في نهضتها من خلال المناصب والمهام التي سبق أن قاموا بها وما زالوا يواصلون أداءها.

خبرات ومهارات تعد الإمارات في حاجة لتعزيزها للإسهام في تحقيق أهداف ومستهدفات الخمسين عاما القادمة في البلاد وصولا لتحقيق هدفها في "مئوية الإمارات 2071" بأن تكون الدولة أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدمًا.