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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعيينه نائبًا لرئيس دولة الإمارات، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، منصب جديد أضيف إلى مسيرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الحافلة بالإنجازات.

تعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الإمارات إلى جانب محمد بن راشد

وأصدر الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس دولة الإمارات.

من هو الشيخ منصور بن زايد؟

بدأت رحلة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في العمل العام بتعيينه رئيسًا لمكتب والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان عام 1997، وتولى بعدها العديد من المهام والمسؤوليات، وصولا لتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا لوزارة شؤون الرئاسة عام 2009، وهو المنصب الذي ظل يحتفظ به حتى اليوم، مع إضافة العديد من المهام والمسؤوليات التي أسهم نجاحه بها في حفاظ الإمارات على ريادتها.

ومن أبرز تلك المناصب ترأسه كلا من المجلس الوزاري للتنمية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية.

أيضا يشغل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار - شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، ويعد عضوا بمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الطاقة، والمحفز الأساسي للنمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وإلى جانب ذلك، يشغل عضوية عددٍ من مجالس الإدارة لجهات ومؤسسات استثمارية في دولة الإمارات.