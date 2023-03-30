شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب تخصص اجتماعاتها الأسبوع المقبل لبحث شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، إجتماعاتها الأسبوع القادم لاسيما يومي الأحد والثلاثاء، لعرض ومناقشة الشكاوى الواردة إلي اللجنة من المواطنين، بينما تستعرض يوم الأثنين الموضوعات المحالة اليها.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى.

كما حدد القانون، اختصاصات للجنة حقوق الإنسان تتمثل في القانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلي جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.