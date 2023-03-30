شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا لعهد أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في إمارة أبوظبي.

ويخلف الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والده في منصب ولي عهد أبوظبي الذي كان يشغله منذ عام 2004، ليكمل مسيرة التنمية والنماء والتطور التي تشهدها الإمارة.

شارك الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجهود كبيرة بها منذ تعيينه عضوا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيسا لمكتب أبوظبي التنفيذي في يناير/كانون الثاني 2019، وهو المنصب الذي ظل يتولاه حتى تعيينه وليا لعهد أبوظبي، والذي أطلق من خلاله العديد من المبادرات الرائدة لتنمية الإمارة على أكثر من صعيد.

استبق توليه هذا المنصب العديد من المناصب في أكثر من مجال، الأمر الذي أسهم في صقل خبراته؛ أبرزها: تعيينه رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة "وزير" بقرار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل في ١٥ فبراير/شباط 2016.

وبعد نحو عام، وتحديدا في 16 يناير/كانون الثاني 2017، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائبا لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2019، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، مرسومًا أميريًا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبعضوية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

في اليوم نفسه، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية تتبع المجلس التنفيذي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من ‏الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس اللجنة، ‏كما أصدر قرارًا آخر بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة خالد بن محمد بن زايد.