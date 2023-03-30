اليابان تتيح التأشيرة الإلكترونية السياحية للسعوديين

الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائه في قصر الحسينية، وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، وقوف... عمان: الوكالات عمان: الوكالات 08 رمضان 1444 هـ 08 رمضان 1444 هـ اجتماع دولي لملف اللاجئين في ليبيا مع صدور اتهامات تفيد بتعرض اللاجئين للانتهاكات في ليبيا، تكثف منظمات دولية وقارية جهودها بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين غير... طرابلس: الوكالات طرابلس: الوكالات 08 رمضان 1444 هـ 08 رمضان 1444 هـ أزمة نقل المجتمعات للتكيف مع تغير المناخ سلطت التقارير الصحفية الأمريكية الضوء على أزمة نقل المجتمعات في أمريكا بسبب تغيرات المناخ، وقد دفعت إدارة بايدن للقرى الثلاث... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 08 رمضان 1444 هـ 08 رمضان 1444 هـ روسيا توقف معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات المتحدة ذكر دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن موسكو لن تبلغ الولايات المتحدة بعد الآن بتجاربها الصاروخية، وهو إعلان جاء في الوقت الذي نشر فيه... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 08 رمضان 1444 هـ 08 رمضان 1444 هـ مطاردة بيستر القاتل الهارب من سجن في جنوب إفريقيا بدأت شرطة جنوب إفريقيا عملية مطاردة للمغتصب والقاتل المدان ثابو بيستر الذي هرب من سجن شديد الحراسة يديره القطاع الخاص في مقاطعة فري... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 08 رمضان 1444 هـ 08 رمضان 1444 هـ خطط لشرعنة ملازم الحوثي بدل القرآن أثبتت العصابات الحوثية الإرهابية يوما بعد يوم خطورة جهلها وفكرها المتطرف، بدءا من السرقة ونهب الأموال إلى إغلاق مساجد المسلمين،... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 08 رمضان 1444 هـ 08 رمضان 1444 هـ تعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الإمارات إلى جانب محمد بن راشد أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس... أبوظبي: الوكالات أبوظبي: الوكالات 07 رمضان 1444 هـ 07 رمضان 1444 هـ

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