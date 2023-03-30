اليابان تتيح التأشيرة الإلكترونية السياحية للسعوديين

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الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان
أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائه في قصر الحسينية، وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، وقوف...
اجتماع دولي لملف اللاجئين في ليبيا
مع صدور اتهامات تفيد بتعرض اللاجئين للانتهاكات في ليبيا، تكثف منظمات دولية وقارية جهودها بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين غير...
أزمة نقل المجتمعات للتكيف مع تغير المناخ
سلطت التقارير الصحفية الأمريكية الضوء على أزمة نقل المجتمعات في أمريكا بسبب تغيرات المناخ، وقد دفعت إدارة بايدن للقرى الثلاث...
روسيا توقف معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات المتحدة
ذكر دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن موسكو لن تبلغ الولايات المتحدة بعد الآن بتجاربها الصاروخية، وهو إعلان جاء في الوقت الذي نشر فيه...
مطاردة بيستر القاتل الهارب من سجن في جنوب إفريقيا
بدأت شرطة جنوب إفريقيا عملية مطاردة للمغتصب والقاتل المدان ثابو بيستر الذي هرب من سجن شديد الحراسة يديره القطاع الخاص في مقاطعة فري...
خطط لشرعنة ملازم الحوثي بدل القرآن
أثبتت العصابات الحوثية الإرهابية يوما بعد يوم خطورة جهلها وفكرها المتطرف، بدءا من السرقة ونهب الأموال إلى إغلاق مساجد المسلمين،...
تعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الإمارات إلى جانب محمد بن راشد
أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس...
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