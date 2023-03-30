شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتوقع أن يطول أمد "الحرب الهجينة" مع الدول الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقّع الكرملين، الأربعاء، أن "يطول" أمد "الحرب الهجينة" بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في أوكرانيا بعد أكثر من سنة على بدء العملية العسكرية الروسية هناك.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول".

وأضاف أن الروس يلتفون حول الرئيس فلاديمير بوتين بشكل "غير مسبوق" ومعظمهم يريدون أن تتحقق أهدافه في أوكرانيا.

وأوضح قائلًا: "نرى التفافًا غير مسبوق للمجتمع الروسي حول الرئيس، حول القائد الأعلى للقوات المسلحة والسياسات التي ينتهجها".

وأضاف: "نرى اقتناعًا سائدًا تمامًا في مجتمعنا بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة يجب أن تتحقق وستتحقق".

يأتي هذا بينما انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، "النهج المدمر للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذين تورطوا في نزاع أوكرانيا منذ مدة طويلة، ويتورطون فيه بشكل أعمق وأعمق، ويقاتلون بالفعل إلى جانب نظام كييف".

وأضاف لافروف: "نقيم الموقف.. ونعي الدوافع الحقيقية لما يحدث".