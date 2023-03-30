كما قرر المجلس إرجاء اختيار رئيس لجنة المعاشات وعضو بلجنة القيد الابتدائي وعضو بلجنة القيد الاستئنافي وتشكيل هيئة التأديب الابتدائية إلى اجتماعه القادم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت 1 أبريل 2023.

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الثاني، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبحضور جميع أعضاء المجلس؛ محمد خراجة وجمال عبد الرحيم وإبراهيم أبوكيلة وهشام يونس ومحمود كامل وحسين الزناتي ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة ومحمد الجارحي.

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تشكل لجنة لمراجعة كشوف البطالة ووضع الضوابط اللازمة لصرفها والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية