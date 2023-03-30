شكرا لقرائتكم خبر عن من الاختيار إلى الكتيبة 101.. كيف نجحت دراما المتحدة في رصد بطولات قواتنا المسلحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لمؤسسة "ماعت" أن لعبت الدراما المصرية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، لعبت دورا هاما في الأحداث التي شهدتها الدولة في فترة حاسمة من تاريخها ونفذت أعمال بدقة وإتقان، مستندة إلى تاريخ مصر العريق كدولة رائدة في الإعلام والدراما والفنون بأشكالها كافة، وذلك من خلال الأعمال الفنية الوطنية مثل "الكتبية 101" ، ومن قبل مسلسل "الاختيار"

وأوضح التقرير أنه اهتم صناع الدراما بتسجيل تلك المرحلة بدقة، وجمع بين الدراما والتوثيق، لنقل صورة واقعية عن الأحداث والأشخاص بالتفصيل، وعملت تلك الدراما على نشر الوعي لدى المواطنين وكشف مراحل هامة مرت بها الدولة المصرية.

وتابع أن الدراما الوطنية من خلال مسلسل الكتيبة 101 ، الذي يوثق مرحلة مهمة من بطولات الجيش المصري، كما يرصد البطولات التي حققها الجيش في الفترة الماضية.