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من الاختيار إلى الكتيبة 101.. كيف نجحت دراما المتحدة في رصد بطولات قواتنا المسلحة؟

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لمؤسسة "ماعت" أن لعبت الدراما المصرية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، لعبت دورا هاما في الأحداث التي شهدتها الدولة في فترة حاسمة من تاريخها ونفذت أعمال بدقة وإتقان، مستندة إلى تاريخ مصر العريق كدولة رائدة في الإعلام والدراما والفنون بأشكالها كافة، وذلك من خلال الأعمال الفنية الوطنية مثل "الكتبية 101" ، ومن قبل مسلسل "الاختيار"

وأوضح التقرير أنه اهتم صناع الدراما بتسجيل تلك المرحلة بدقة، وجمع بين الدراما والتوثيق، لنقل صورة واقعية عن الأحداث والأشخاص بالتفصيل، وعملت تلك الدراما على نشر الوعي لدى المواطنين وكشف مراحل هامة مرت بها الدولة المصرية.

وتابع أن الدراما الوطنية من خلال مسلسل الكتيبة 101 ، الذي يوثق مرحلة مهمة من بطولات الجيش المصري،  كما يرصد البطولات التي حققها الجيش في الفترة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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