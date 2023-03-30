الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة، وأكد الملك وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق. كما تم التأكيد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة، كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وكان بو حبيب، أشاد خلال لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان بوقت سابق، بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، داعيا إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها.
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