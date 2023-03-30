أزمة نقل المجتمعات للتكيف مع تغير المناخ

سلطت التقارير الصحفية الأمريكية الضوء على أزمة نقل المجتمعات في أمريكا بسبب تغيرات المناخ، وقد دفعت إدارة بايدن للقرى الثلاث الأولى في ألاسكا وواشنطن 25 مليون دولار لنقل مبانيها الرئيسية بعيدًا عن المياه المرتفعة، وهو أول تراجع مُدار لمجتمعات السكان الأصليين، مع المزيد في المستقبل، حيث تفقد الموائل الساحلية في معظم الولايات الشمالية ما يصل إلى سبعين قدمًا من أراضيها سنويًا بسبب التآكل الناجم عن تغير المناخ، مما أجبر مجتمعات السكان الأصليين بأكملها على الانتقال، وإن مبلغ المساعدة لن يغطي حتى تكلفة مدرسة جديدة.

ووفقًا لسلسلة من تقارير ديسمبر 2022 من قبل إميلي شوينج لـ(Alaska Public Media) و(High Country News) إن نقل المجتمعات بأكملها في وقت واحد يعد الطريقة الأكثر تطرفًا للتكيف مع تغير المناخ.

أكثر شيوعًا

وبينت التقارير أنه من المرجح أن تصبح عمليات الترحيل أكثر شيوعًا مع تفاقم الظروف، مع إجبار العشرات، إن لم يكن المئات، من مجتمعات السكان الأصليين على الانتقال، وتقتلع مجتمعات وثقافات بأكملها، وتضيف طبقات معقدة إلى هجرة كل مجتمع، من اختيار مواقع جديدة إلى تخصيص الأموال التي تقدمها وزارة الداخلية.

وكانت المجتمعات الأولى التي تلقت 25 مليون دولار هي نيوتوك في جنوب غرب ألاسكا (Napakiak)، على شاطئ نهر (Kuskokwim)؛ وأمة كينولت الهندية، في شبه الجزيرة الأولمبية بولاية واشنطن، اعتمد الاختيار على تطبيق خمسة معايير تشمل درجة تخطيط المجتمع، ومستوى مخاطر وضعه الحالي، والاستعداد للتحرك، واختيار موقع جديد.

واختارت بلدة نيوتوك (Mertavik) كموقع جديد لها؛ لتغطية الأساسيات، ويجب بناء 54 منزلًا على الأقل ومطار وشبكة كهرباء ونظام طرق.

وقدرت تكلفة المشروع ما بين 120-300 مليون دولار، ومن شأن المشاريع الأخرى ذات الأولوية القصوى، بما في ذلك نظام الصرف الصحي والعيادة الصحية أن تضيف ما يقدر بـ105 ملايين دولار إلى تكاليف النقل.

قواعد التمويل

ومن جهة آخرى يتمثل التحدي الآخر في التنقل في القواعد التي تملي التمويل الذي يمكن وما لا يمكن إنفاقه عليه، ففي مقال نُشر في يناير (2023 لـ High Country News)، أوضح باتريك ليماي، مدير مشروع نقل (Newtok) «وفقًا لوزارة الداخلية، أنه من المفترض أن تدعم البنية التحتية الأساسية، لكن مكتب الشؤون الهندية -وهو جزء من وزارة الداخلية- لا يأخذ في الاعتبار البنية التحتية للإسكان»، ويجب إلغاء بقية الأموال معًا من وكالات مختلفة بمتطلباتها الخاصة.

المجتمعات الإضافية

و لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول التمويل لعشرات المجتمعات الإضافية التي من المحتمل أن تحتاج إلى الانتقال في المستقبل القريب.

واعتبارًا من فبراير 2023، كانت إميلي شوينج هي الصحفية التي تغطي القصة بأكبر قدر من التفاصيل، لإذاعة ألاسكا العامة وهاي كانتري نيوز، وكانت هناك بعض التغطية الإخبارية للشركات لجوانب القصة، كما قدم كريستوفر فلافيل مقالتين لصحيفة نيويورك تايمز، ونشرت الواشنطن بوست مقالًا خاصًا بها، بينما قدمت تقارير نيويورك تايمز نظرة عامة أكثر عمومية على القصة، ولم يذكر تقرير واشنطن بوست تمويل النقل من إدارة بايدن، والمنافذ الإخبارية المحلية والمستقلة، بما في ذلك (Anchorage Daily News) والمصادر المذكورة هنا، قد أكدت على النطاق الكامل لتأثيرات عمليات الترحيل، وتضمنت وجهات نظر قادة المجتمع، وتم الإبلاغ عن تخصيص الحكومة للتمويل لإعادة التوطين من قبل عدد من المنافذ الأخرى، بما في ذلك (CNBC) و(USA Today) و(The Hill).

أساسيات المجتمعات المنقولة اختيار مواقع جديدة وتخصيص الأموال التي تقدمها وزارة الداخلية. تخطيط المجتمع، ومستوى مخاطر وضعه الحالي. بناء 54 منزلًا على الأقل ومطار وشبكة كهرباء ونظام طرق. توافر نظام الصرف الصحي والعيادة الصحية والبنية التحتية للإسكان.