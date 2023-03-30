شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يكشف حقيقة مطالبته براتب أعلى للتجديد مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، بالكشف حقيقة مطالبته براتب أعلى، من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وسوف ينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد، في نهاية صيف 2024.

وهناك تقارير أكدت أن راشفورد يرغب في الحصول على راتبًا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للتوقيع على عقد جديد.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، رسالة راشفورد الذي نشرها عبر إنستجرام، لتوضيح حقيقة طلبه زيادة في الراتب من مانشستر يونايتد.

وقال راشفورد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": قبل أن تبدأ تلك الجولات، هذا محض هراء.

وتابع: النادي وأنا نحترم بعضنا البعض، وسيظل الوضع كذلك، ينصب تركيزي فقط على إنهاء الدوري بأفضل شكل ممكن والفوز بالألقاب.

ويقدم راشفورد أداءً مبهرًا مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، ونجح في إحراز 19 هدفًا خلال 25 مباراة.