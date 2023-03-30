مأدبة إفطار سعودية للسلك الدبلوماسي بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، بدار السكن مأدبة إفطار رمضاني للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى السودان، وذلك بحضور عدد من السفراء بوزارة الخارجية السودانية. وهنأ السفير الحضور برمضان المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وجرى خلال الإفطار تبادل الأحاديث الودية.

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