شكرا لقرائتكم خبر الصومال توجه ضربة موجعة لحركة الشباب الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الجيش الصومالي ضربة موجعة لحركة الشباب الإرهابية، وحقق انتصارات مهمة، استعاد على إثرها السيطرة على 4 قرى تابعة لمديرية غلعد في محافظة جلجدود، وألحقت بعناصر الحركة الإرهابية خسائر فادحة بعد استهداف العمليات معاقلهم، وفق التلفزيون الرسمي الصومالي.

العمليات بعد إصدار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود توجيهاته لقادة القوات المسلحة بالاستعداد للمرحلة الثانية من العملية العسكرية الأحد الماضي.

وحرر الجيش الصومالي مديرية غلعد في يناير الماضي بعد أن كانت تحت قبضة حركة الشباب الإرهابية لمدة 15 عاما قبل انسحابها منها.

وشهدت المديرية هجوما داميا من حركة الشباب وقتالا عنيفا في 21 يناير الماضي، أدى إلى مقتل 7 عسكريين صوماليين، بينهم ضابط رفيع المستوى برتبة عقيد، كما نجح الجيش الصومالي في قتل 100 إرهابي وحرق 5 مركبات عسكرية تابعة لحركة الشباب، وفق بيان من وزارة الإعلام الصومالية.