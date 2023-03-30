الصومال توجه ضربة موجعة لحركة الشباب الإرهابية

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العمليات بعد إصدار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود توجيهاته لقادة القوات المسلحة بالاستعداد للمرحلة الثانية من العملية العسكرية الأحد الماضي.
وحرر الجيش الصومالي مديرية غلعد في يناير الماضي بعد أن كانت تحت قبضة حركة الشباب الإرهابية لمدة 15 عاما قبل انسحابها منها.
وشهدت المديرية هجوما داميا من حركة الشباب وقتالا عنيفا في 21 يناير الماضي، أدى إلى مقتل 7 عسكريين صوماليين، بينهم ضابط رفيع المستوى برتبة عقيد، كما نجح الجيش الصومالي في قتل 100 إرهابي وحرق 5 مركبات عسكرية تابعة لحركة الشباب، وفق بيان من وزارة الإعلام الصومالية.
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