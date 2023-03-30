100 طن تمور هدية سعودية إلى باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية السعودية إلى باكستان، المتضمنة 100 طن من التمور.

وقام بتسليم المساعدات للجانب الباكستاني، نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، بمقر سفارة المملكة بالعاصمة إسلام أباد، بحضور مدير عام إدارة مجلس الوزراء العميد عبيد الله أنور، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد العثماني، وفريق من المركز.

وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.

وواصل مركز الملك سلمان توزيع السلال الرمضانية في عدد كبير من مدن العالم، حيث وزع أمس 500 سلة غذائية في محلية اللعيت التابعة لولاية شمال دارفور بجمهورية السودان، استفاد منها 3.450 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، كما وزع 1000 سلة غذائية في مدن خيراش، وشات مهور، وبابنا، استفاد منها 6000 فرد في بنجلاديش.