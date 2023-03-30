شكرا لقرائتكم خبر الرئيس العراقي يدعو إلى حسم ملف النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أمس إلى حسم ملف النازحين في العراق، وتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اجتماعه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ضرورة «عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وحسم هذا الملف الإنساني بتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية».

ودعا مستشار الأمن القومي العراقي، إلى «تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة الحدود، وبذل الجهود للحفاظ على أمن ومصالح الشعب والبلاد».

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات الأمنية في البلاد، والخطط الموضوعة لترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على أمن المواطنين.